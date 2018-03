"Alles zal moeten kloppen" JASPER STUYVEN LEGT LAT VOOR ZICHZELF NIET TÉ HOOG 17 maart 2018

39ste, werd Jasper Stuyven vorig jaar bij zijn grote Primaveradebuut. Het doet hem nu realistisch toeleven naar zijn tweede Milaan-Sanremo. "De race ligt me niet 100%. Uiteraard mik ik op een goed resultaat, maar ik ben me ervan bewust dat alle puzzelstukjes op het juiste moment op de juiste plaats zullen moeten vallen. Dus voer ik de druk op mezelf ook niet té hoog op." Stuyven hoopt in elk geval goed over de Poggio te geraken. "Over een ideale positionering aan de voet maak ik me geen zorgen. Daar zal mijn sterke team garant voor staan. Meestal zit ik dan wel waar ik moet zitten. Zo niet zal dat betekenen dat ik er simpelweg de benen niet voor heb."

