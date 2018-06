"Alles wat we wilden doen, is gelukt" Batshuayi 12 juni 2018

Invallen en scoren. Michy Batshuayi stond de pers met een grote glimlach te woord. "We hebben veel mooie dingen laten zien, dat was belangrijk. Dit was onze beste wedstrijd van de voorbereiding. Alles wat we wilden doen, is ons gelukt. (lacht) En ik heb gescoord. Het doelpunt doet me plezier, ja. Dat ik samen met Romelu op het veld stond? Het is niet onze eerste keer. Ook al ben ik ex-Standard en hij ex-Anderlecht, het werkt wel. Deze wedstrijd geeft ons vertrouwen met het oog op het WK. Ik ben opgewonden, tevreden en ik wil het beste van mezelf geven. Hoe ik het zie in Rusland? (lacht luid) Ik wil alle matchen winnen en in alle matchen scoren." (FDZ)