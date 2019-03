"Alles voor het behoud" mathias desaever - rhk oostende 23 maart 2019

tweede landelijke b

RHK Oostende speelt vanavond in tweede landelijke de derby tegen BBC Izegem. "Izegem is een tegenstander waarvan we zeker kunnen winnen", klinkt het bij Mathias Desaever. "De match stond eerder op een andere datum gepland en na het verplaatsen werd pas duidelijk dat we enkele spelers zouden missen. We moeten voluit voor de overwinning spelen, want we hebben de punten heel hard nodig in de degradatiestrijd, zeker omdat ook onze dichtste concurrenten hun wedstrijden geregeld weten te winnen. Voor het behoud in tweede landelijke wordt het trouwens niet eenvoudig voor RHK om ons te redden, zeker als je bekijkt tegen wie we nog allemaal moeten spelen. Het zit er zeker in, maar dan zal het veel beter moeten zijn dan afgelopen weekend tegen ZwevegemDeerlijk. Niets van wat we allemaal afgesproken hadden, werd uitgevoerd. Vorig jaar hebben we ook zo'n dipje gekend, maar toen haalden we nog de titel. Nu gaat het hem om het behoud, maar zoals het nu loopt verdienen we het eigenlijk niet om in tweede landelijke te blijven." (BVDO)

