Exclusief voor abonnees "Alles op ritzege nu" Benoot op 20 minuten 12 juli 2019

Even schrikken. Tiesj Benoot, ambitieus en als outsider aan de rit gestart, bolde twintig minuten na winnaar Teuns over de meet. "Ik voelde me niet zo goed vandaag", verklaarde de Gentenaar. "Toen Movistar na Ballon d'Alsace het tempo omhoog jaagde, ben ik afgehaakt omdat het te snel ging." Deels ingegeven omdat Benoot in deze Tour een hoger doel nastreeft. "Mijn ambitie is om een rit te winnen. Ik voelde dat ik die deze rit niet zou kunnen inlossen en besloot het roer om te gooien. Door mijn tijdsverlies sta ik wat verder in het klassement. Nu zet ik alles op een etappezege." (JDK)