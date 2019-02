"Alles met de fiets en alleen tweedehandskledij" LEUVEN Raphaëlle (16) en Floor (17) 08 februari 2019

Raphaëlle De Coen (16) organiseerde gisteren samen met een tiental andere mensen van KlimaLeuven de klimaatmars in Leuven. "Niet iedereen raakt in Brussel. Daarom wilden we de Leuvenaars de kans geven om hun stem te laten horen. Ik ben al sinds mijn 14de druk bezig met het klimaat. Toen ben ik bewust gaan lezen over wat wij kunnen doen om het klimaat te verbeteren. Sindsdien eet ik zo weinig mogelijk vlees, draag ik tweedehandskledij, gebruik ik geen plastic flesjes en ga ik met de fiets naar school."

