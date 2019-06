Exclusief voor abonnees "Alles kan snel veranderen" Benteke hoopvol 07 juni 2019

Origi als voorbeeld. Christian Benteke (28) heeft de voorbije maanden diepe dalen gekend - veel blessureleed en nauwelijks goals bij Crystal Palace -, maar vindt in zijn ploegmaat bij de Rode Duivels een mooie inspiratiebron. "Divock is het bewijs dat het snel kan veranderen. Zeker voor aanvallers", verwees Benteke naar de heldenstatus van Origi bij Liverpool na zijn Champions League-triomf. "Het neemt niet weg dat ik voor een kantelseizoen sta. Ik ga mijn laatste contractjaar in en er staat een EK voor de deur. Het wordt een belangrijk jaar." Ondanks interesse uit China wil Benteke zijn plek bij de nationale ploeg veiligstellen via goeie prestaties bij Palace. "Het zou moeilijk zijn om de competitie te verlaten waar ik al die tijd van gedroomd heb. Ik zeg niet dat ik nooit naar China zou gaan, maar op dit moment ben ik een speler van Palace. En dat blijft zo."

