"Alles is al gezegd"

Rik Verheye, acteur 05 oktober 2019

"Ik denk dat alles wat hierover geweten moet zijn, al gezegd is. De voorwaarde voor mij om aan een programma mee te werken, is de vraag of ik scenario interessant vind of niet. Maar voorts wil ik daar niet over praten. Dit is trouwens een project van meerdere mensen, net zoals dat bij 'Twee tot de zesde macht' het geval is (eveneens een programma van Koeken troef!, het productiehuis van De Pauw, red.)." (IDR)

