"Alles gaat goed, ik heb gewoon m'n broek gescheurd" 18 juni 2018

't Is niet altijd simpel om vóór de headliner te spelen op Werchter Boutique. Vaak zijn de eerste rijen bezaaid met superfans, die gewoon aftellen tot hún superster het podium opstapt. Maar Oscar and The Wolf en Jessie J kregen de wei tóch simpel op hun hand. Alleen had de zangeres uit Londen een klein outfitprobleempje: "Alles gaat goed, ik heb gewoon mijn broek gescheurd", zei ze tegen het publiek, waarna ze meteen van het podium af liep met haar handen over haar billen. Kort daarna kwam ze het podium weer op in een andere broek. Een doorzichtige, deze keer.

