Exclusief voor abonnees "Allereerste keer dat ik zo lang vakantie heb" Lezer bij het ontbijt 18 april 2020

"Ik heb al 21 jaar een eigen praktijk als kinesiste en het is de allereerste keer dat ik zo lang vakantie heb. Normaal gezien neem ik alleen tussen kerst en Nieuwjaar vrij, maar nu ben ik door Covid-19 al weken gedwongen thuis. Ik doe mijn job ontzettend graag en ik voel mij schuldig als ik mijn praktijk sluit, maar vandaag kan ik niet anders. Ik behandel alleen nog dringende gevallen, zoals postoperatieve patiënten of mensen met nood aan lymfedrainage. Maar soms belt er ook iemand met acute nek- of rugpijn, en dan is het niet altijd even makkelijk om in te schatten hoe dringend dat is. Ik werk nu wel met een mondmasker en ik ontsmet alles, maar dat deed ik voor de coronacrisis eigenlijk ook al. Ook handgel stond er al overal, dus wat dat betreft verandert er niet veel. Ik vraag mij nu wel af of het mij ooit gaat lukken om straks, als alles voorbij is, weer dertien uur op een dag te werken. Ik dacht altijd dat ik me dood zou vervelen thuis, maar het tegendeel is waar. De dagen vliegen voorbij. Ik ga drie keer per dag met de hond wandelen en ik heb het plezier van een elektrische fiets ontdekt. Als ik straks weer aan de slag moet, zal ik er echt terug in moeten komen. (lacht) Ik ben wel blij dat de maatregelen deze week zijn verlengd tot 3 mei, zeker in onze sector. Wij kunnen geen 1,5 meter afstand houden. Ik ben benieuwd hoe we zullen moeten werken als de lockdown opgeheven wordt. Het zal in elk geval helemaal anders worden..."

