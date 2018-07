"Allemaal potentiële ritwinnaars" Teammanager Sergeant over de vrijbuiters 05 juli 2018

Lotto-Soudal beschikt in deze Tour over vijf vrijbuiters: Benoot, Keukeleire, Vanendert, Marczynski en de onvermijdelijke Thomas De Gendt. Teammanager Marc Sergeant: "Niet onbelangrijk: vier van deze vijf hebben in het verleden al één of meerdere etappes in een grote ronde gewonnen. Alleen Tiesj niet - hij is ook nog jong -, maar hij heeft het sowieso in zich. Daarom hebben we ook voor hen gekozen. Ze hebben alle vijf al wat oorlogen meegemaakt en beschikken over de nodige maturiteit."

