"Alleen voor Maxwell zat ik terecht op de bank" BUITENLAND 10 maart 2018

00u00 0

Van Damme ging ook buiten de landsgrenzen aan de slag. Alleen werd dat geen onverdeeld succes. In de Amerikaanse MLS groeide hij al snel uit tot één van de beste verdedigers. In de Eredivisie kwam hij pas kijken en in de Bundesliga en de Premier League liep het nooit helemaal los.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN