Exclusief voor abonnees "Alleen vliegen met Fit to Fly-attest" Toni De Coninck Hoofdredacteur van online reismagazine June. 25 april 2020

Hoe ziet u de toekomst van het toerisme?

"Op korte termijn, en dan bedoel ik de pre-vaccinfase, ziet de toekomst er somber en chaotisch uit. Ik zie echt met de beste wil van de wereld niet in hoe je in juli 180 mensen in een vliegtuig gaat stoppen die 's avonds met duizenden anderen aan een buffet moeten aanschuiven in een all-inclusive hotel. Volgens mij zal dat vanaf nu alleen nog mogelijk zijn met een soort Fit to Fly-attest. Ik geloof wél dat we zullen reizen deze zomer, maar het zal flexibel en hoogstwaarschijnlijk dichtbij worden."

