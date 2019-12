Exclusief voor abonnees "Alleen naar WK als ik podium kan rijden" En hoe gaat het nu verder? 28 december 2019

00u00 0

De cross in Loenhout was een meevaller, maar hoe gaat het nu verder voor Van Aert? "Ik wil niet te hard van stapel lopen", zei hij. "Eerst afwachten hoe ik deze eerste cross verteer. Meteen na de wedstrijd viel dat mee, maar hoe het 24 uur later zal zijn, weet ik niet."

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis