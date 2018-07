"Alleen in Italië is diesel nog duurder" Accijnzen alweer verhoogd 24 juli 2018

Het verschil tussen een diesel- en een benzineauto aan de pomp is volledig weggewerkt, nu de taksen gelijkgeschakeld zijn. De bijzondere accijns op diesel is immers voor de laatste keer verhoogd. "We zijn aan een eindpunt gekomen. Voor diesel en benzine bedraagt de accijns nu zo'n 60 eurocent per liter", luidt het op het kabinet van bevoegd minister Kris Peeters (CD&V). Dat maakt van België één van de duurste diesellanden, zegt mobiliteitsorganisatie VAB. Alleen in Italië betaal je nog meer. Overigens is er vandaag slecht nieuws voor zowel diesel- als benzinerijders: tanken wordt weer een beetje duurder. Voor een liter benzine 95 en 98 betaal je respectievelijk maximaal 1,501 en 1,589 euro. Diesel kost nu maximaal 1,536 euro per liter.

