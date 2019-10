Exclusief voor abonnees "Alexia haalde energie uit jullie kaartjes" SOS HLN 03 oktober 2019

Toen in april vorig jaar bleek dat Alexia Pelckmans uit Oostakker een zeldzame en zeer agressieve kanker had, besliste haar meter de hulp in te roepen van de HLN-lezers. Ze vroeg het meisje kaartjes te sturen en haar zo wat afleiding in het ziekenhuis te bezorgen. En zie, nu heeft de mama van Alexia fantastisch nieuws. "Onze dagen vol angst zijn voorbij. Alexia heeft het neuroblastoom overwonnen. Natuurlijk moet ze nog worden opgevolgd en kan ze pas na vijf jaar officieel genezen worden verklaard. Maar na anderhalf jaar vechten is ons popje uit behandeling. Op 15 oktober moet haar maagsonde nog worden weggehaald, na de herfstvakantie mag ze terug naar school", meldt Ellen De Seranno. "Natuurlijk is dit goede nieuws te danken aan de medische vooruitgang. Voor de komst van immuuntherapie hadden kinderen met neuroblastoom slechts 20% overlevingskans, Alexia had één kans op twee om het te halen. Ik ben ervan overtuigd dat de vele honderden kaartjes en tekeningen die Alexia van jullie lezers kreeg, haar er een stukje hebben doorgehaald. Ze haalde er altijd energie uit als ze er even doorzat. Sommige lezers bleven ook regelmatig een kaartje of whatsappje sturen. Duizendmaal dank daarvoor!"

