"Albanië is veilig land" Raad van State 26 februari 2018

00u00 0

De Raad van State heeft geoordeeld dat Albanië terecht op de lijst van veilige landen van herkomst staat. Jaar na jaar was de Raad van mening dat nog te veel Albanezen wél echt vrees voor vervolging kenden, onder andere wegens vendetta of bloedwraak, waardoor het land niet op de lijst kwam. Maar daar is nu dus verandering in gekomen. Ook Georgië staat voortaan geboekstaafd als veilig land. "Goed nieuws! Voor de eerste keer geeft de Raad van State ons volledig gelijk", laat Theo Francken (N-VA) weten op zijn blog. Gisteren betoogden in Brussel wel tienduizend mensen tegen het beleid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Zij drongen aan op een humanere aanpak. "De stilzwijgende meerderheid staat pal achter ons beleid", aldus nog Francken. "Deze honderdduizenden zullen die steun wel uiten op hun manier."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN