Exclusief voor abonnees "Al veel ongevallen gezien hier, maar nog nooit zo spectaculair" 06 januari 2020

Een 19-jarige chauffeur is zaterdagavond zwaar gecrasht in het Gentse Ledeberg. Hij raakte even voorbij de spoorwegbrug een paaltje en werd zo in de lucht gekatapulteerd. De wagen kwam met de neus naar beneden terecht tegen een gevel. De bestuurder kon met de hulp van omstanders uit de auto kruipen. Hij was slechts lichtgewond. De jongeman bleek wel te veel gedronken te hebben en zou ook te snel gereden hebben. Eigenlijk mocht hij ook niet achter het stuur zitten, want hij had enkel een voorlopig rijbewijs. Volgens buurtbewoners rijden mensen wel vaker tegen huizen op die plek. "n de laatste dertig jaar is het zeker al tien tot vijftien keer gebeurd. Maar zo spectaculair als nu is het nog nooit geweest." (WSG)

