"Al ruim 16.000 CD&V-leden brachten online hun stem uit" 05 december 2019

15.776 CD&V-leden hadden gisterochtend om 11 uur online hun keuze al gemaakt voor de nieuwe voorzitter. Vandaag zou de teller op meer dan 16.000 stemmen moeten staan, klinkt het bij de partij. In de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen stemden in totaal 17.770 mensen via de digitale weg. De papieren stemmen liggen in een depot en worden samen met een deurwaarder geteld. Van de oorspronkelijke zeven kandidaten bleven er na de eerste ronde twee over: jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (33) en de Zeebrugse havenbaas Joachim Coens (53). Morgen, 6 december, weten we wie van de twee CD&V door enkele woelige jaren moet leiden. (IVDE)