"Al Lukaku wat de klok slaat" Dawa, Ghana 02 juli 2018

Het allervrolijkste WK-dorp ligt in Ghana, met dank aan Jean-Marie De Meester. De advocaat uit Oostkamp ging er met ingezameld materiaal aan de slag voor de weeskinderen in het dorpje Dawa. Tricolore truitjes, hoedjes, toeters, schmink: aan alles is gedacht. Voor de Afrikaanse weesjes zijn de Belgen hun nieuwe helden. "Vooral Lukaku kennen ze goed, het is hier al Lukaku wat de klok slaat", lacht De Meester. De overige Duivels moeten niet jaloers zijn. "Ook Courtois, Fellaini en Hazard doen een belletje rinkelen." (MMB)

