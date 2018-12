"Al lang blij dat ik genomineerd was" VAN AERT ■ 4DE 06 december 2018

Wout Van Aert volgde de ontknoping vanuit zijn stageplaats in het Spaanse Calpe. "Voor het eerst via een livestream (lacht). Het is een verrassing dat Campenaerts won. Ook al kon het alle kanten uit. Het is atypisch dat iemand met de specialiteit tijdrijden de Kristallen Fiets wint. Ik vind het mooi dat zijn prestaties de doorslag gegeven hebben. Mijn vierde plaats? Ik was allang blij dat ik bij de genomineerden zat. Mijn recente prestaties hebben het stemgedrag misschien beïnvloed. Ik zou het zelf mooi vinden om ooit te winnen, maar het houdt me niet wakker." (FDZ)