VAN MEIR 08 mei 2018

00u00 0

<<Het lag in de lijn der verwachtingen dat het ooit grondig fout zou lopen met Lier- se>>, zucht Eric Van Meir, boegbeeld van Lierses kampioenenploeg uit 1997. <<On- der Maged Samy was het al jaren chaos troef op het Lisp, dat heb ik zelf mogen ondervinden toen ik deel uitmaakte van de technische staf. Los daarvan vind ik het heel pijnlijk wat er nu gebeurt. Ik was vijf jaar speler bij Lierse en veertien jaar trainer of hulptrainer. Dat veeg je niet zomaar weg. Ook voor de supporters - met wie ik altijd een uitstekende relatie had - is dit een drama. Ik weet dat som- mige fans achter de schermen al een noodscenario aan het uitwerken zijn: een eventuele fusie met een kleinere club uit de omgeving. Als het ooit effectief zo ver komt, wil ik daar zeker mijn mede- werking aan verlenen. Ik doe met alle plezier iets terug voor de club die me zo veel heeft gegeven.>> (KDC)

