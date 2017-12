"Al een jaar getrouwd en niemand die het wist!" 25 Veerle Baetens 00u00 0

"Ik weet ook niet waarom ik het je nu vertel", giechelde Veerle Baetens, toen we half oktober in de ontbijtruimte van een Gents hotel zaten. Het was haar laatste van vele interviews over 'Tabula Rasa', de prachtige tv-reeks die ze mee had geschreven en waarin ze de hoofdrol speelde. Bijna elke vraag die ik stelde, had ze de dagen voordien ook al moeten beantwoorden. Ik excuseerde me, zij wuifde die verontschuldigingen weg. "Hoe meer ik erover vertel, hoe beter ik het allemaal op een rijtje heb staan", zei ze. Een zoveelste praktijkvoorbeeldje van de perfectie die Veerle in al haar projecten én in haar leven nastreeft. Een drang die haar tot grote prestaties heeft geleid, maar haar ook al op de rand van de mentale uitputting bracht. Misschien was het wel om het interview elegant af te ronden dat ze er, boven een kop dampende groene thee en met een kamerbrede glimlach, ineens een primeur uit floepte: "Ik ben al een jaar getrouwd en niemand die het wist. Perfect, gewoon." (DB)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee