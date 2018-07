'Air' Mina kopt zich in rijtje der groten 04 juli 2018

Vergeet James Rodríguez en Radamel Falcao, Yerry Mina was dé speler van Colombia op dit WK. De 23-jarige centrale verdediger van FC Barcelona scoorde gisteren al zijn derde treffer op dit wereldkampioenschap. Eerder trof hij al raak tegen Polen en Senegal en stuwde hij zijn land zo richting een achtste finale tegen Engeland. Mina is overigens de eerste speler sinds Miroslav Klose in 2002 die er op een WK in slaagt om drie keer te scoren met het hoofd. Hij kopte zich overigens in een nóg straffer rijtje. Het WK-record voor meeste doelpunten gescoord door een verdediger staat op drie. Mina vervoegde gisteren de Duitser Paul Breitner, de Spanjaard Fernando Hierro en de Argentijn Daniel Passarella. (KDZ)