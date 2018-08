'Agent Robin' wint zilver op 'WK fitnessmodel' 27 augustus 2018

In 'De Buurtpolitie' is hij agent Robin, maar daarbuiten is Henny Seroeyen (35) vooral een knappe spierbundel. Afgelopen weekend haalde hij zelfs zilver op het 'WK voor fitnessmodellen' in Las Vegas. "Het was mijn eerste wedstrijd op internationaal niveau. Volgend jaar hoop ik eerste te worden." Zijn mooie prestatie levert Henny een 'pro status' op. "Organisatoren betalen mij nu om deel te nemen aan wedstrijden." Vanavond vliegt Henny terug naar België en kan hij feesten. "Maar wel zonder alcohol, want ik drink niet. Ik wil sowieso iedereen bedanken die mij geholpen en gesteund heeft de voorbije maanden. Zowel mijn naasten als mijn fans, want dat betekent echt heel veel voor mij." (IDR)

