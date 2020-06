Exclusief voor abonnees "Agent, chauffeur en smokkelaar in zaak-mawda moeten naar rechter" 24 juni 2020

00u00 0

Het Openbaar Ministerie heeft de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd van de betrokkenen in de zaak-Mawda. Het gaat om de agent die het fatale schot loste op het Koerdische meisje van 2, de vermeende smokkelaar en de bestuurder van het voertuig waarin de peuter zat. De agent wordt beschuldigd van doodslag, de andere twee van gewapend verzet en kwaadwillige obstructie van het verkeer. Het busje waarin onder anderen Mawda en haar ouders zaten, werd in mei 2018 achtervolgd door de politie. Daarbij werden schoten gelost. De raadkamer beslist vrijdag of de zaak voor de rechter moet komen.