Exclusief voor abonnees "Agenda van Bert, Eddy en Daan zal rap gevuld zijn" BRIEF VAN DE DAG 07 september 2019

00u00 0

Het verhaal van Gert Dupont is zo herkenbaar en tegelijk zo triestig. Ons neefje Warre, eveneens met een motorische en mentale handicap, is amper 10 jaar, maar de dagelijkse rit naar het dagcentrum vergt veel van hem. Voor de afstand van 25 km moet hij dagelijks anderhalf uur heen en anderhalf uur terug op de bus zitten. Dat kind is ofwel kapot, ofwel opgefokt als hij thuiskomt. Maar als ik het zo lees, moet hij 'nog van geluk' spreken dat hij vervoer hééft. Mijn schoonzus heeft het probleem bij alle mogelijke instanties al aangekaart, maar nergens zijn er alternatieven. Soms krijgt ze nog de sarcastische opmerking 'dat hij toch graag op de bus zit'. Tja. Warre kan niet spreken. Hij kan zelf niet aangeven wat hij wél of niét leuk vindt. Zelf conclusies trekken is gemakkelijk als er geen verweer is. Om niet elke dag de busrit te moeten maken, staat hij op de wachtlijst van het semi-internaat. Maar om daar binnen te geraken, zullen er nog vele jaren geduld nodig zijn. Ik denk dat de agenda van Bert, Eddy en Daan (de chauffeurs van minister van Welzijn Vandeurzen, red.) rap gevuld zal zijn als ze alle kinderen die met een dergelijk probleem worden geconfronteerd, moeten vervoeren.

Els Blommaert, Buggenhout

