Exclusief voor abonnees "Afwachten of airco aan mag" Toni Staels en Rita Van den Borre • Uitbater bioscoop 04 juni 2020

00u00 0

"Er is op een gegeven moment sprake geweest dat de bioscopen op 17 juni zouden heropenen, maar dat leek me wat kort dag", zegt Rita Van den Borre (58) van Ciné Aalst. "1 juli is een prima datum, want daardoor kunnen we ons voorbereiden en met het aanbod aftoetsen. Los van de social distancing is het momenteel volstrekt onduidelijk wat er allemaal kan en niet kan. Wij hebben nog geen protocol gekregen. Er is sprake om in de zalen twee tot maximaal drie stoelen tussen elke bezoeker leeg te laten en telkens een publieksrij af te wisselen met een lege rij. Tegen 20 juni hebben we een reserveringssysteem klaar waarbij we mensen uit dezelfde bubbel wel bij elkaar kunnen plaatsen en zo de zaal optimaal kunnen vullen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen