"Afghaanse voetbalploeg moet niet op onze centen rekenen" Bestuursakkoord in Aalst 07 december 2018

N-VA, Open Vld en CD&V hebben een bestuursakkoord gesloten in Aalst en het stadsbestuur wil er een 'identitair beleid' voeren. "De kiezer wil een rechts beleid. Aalst heeft een eigen identiteit, die moeten we bewaren", zegt Karim Van Overmeire (N-VA), ooit lid van Vlaams Blok. Het eerste punt van hoofdstuk 1 luidt als volgt: "Het nieuwe stadsbestuur wil elk nieuw beleidsinitiatief toetsen aan het typische Aalsterse DNA. Aalst is een eigenzinnige Vlaamse stad met een authentiek karakter. Ook in een snel veranderende wereld vinden wij het belangrijk om de identiteit te bewaren."

