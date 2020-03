Exclusief voor abonnees "Afgelasting zou ons 2,7 miljoen kosten" Qatar-trip Rode Duivels twijfelachtig 03 maart 2020

00u00 0

Gezondheid boven alles. Eind maart trekken de Rode Duivels normaal gezien naar Qatar voor een vierlandentoernooi, maar het is twijfelachtig of dat evenement kan doorgaan vanwege het coronavirus. Bij de bond houdt men rekening met een afgelasting. "Maar als de zone veilig is, dan gaan we", klinkt het bij de KBVB. Logisch, want Qatar betaalt de bond 2,7 miljoen euro om deel te nemen. "Als het toernooi niet doorgaat, zijn we dat geld kwijt", zegt voorzitter Mehdi Bayat. "Maar dat is dan maar zo. We gaan onze mensen niet in gevaar brengen." De nationale ploeg - waar de medische staf zich optimaal informeert over het virus en op alle scenario's voorzien is - zou in Qatar spelen tegen Portugal en Zwitserland. Als die duels niet doorgaan, moet er op zoek gegaan worden naar alternatieven. (PJC)

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 33 minuten 33 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode