Exclusief voor abonnees 'Afdankangst': amper 8 op 100 gsm's raken gerecycleerd 17 juli 2019

Het recycleren van afgedankte mobiele telefoons kan in ons land nog veel beter. Slechts 8% van de oude gsm's en smartphones wordt ingeleverd voor hergebruik of recyclage. Volgens Recupel is dat te wijten aan 'afdankangst' omdat er ook persoonlijke gegevens op die toestellen staan. Die data kan je nochtans zelf makkelijk wissen en met de bedrijven die ze recycleren zijn afspraken gemaakt die misbruik tegengaan. Door de strengere wetgeving rond privacy moeten we ook niet meer vrezen dat onze data in de verkeerde handen zouden vallen.

