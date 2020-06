Exclusief voor abonnees 'Advocaten van de laatste kans' aangehouden 19 juni 2020

00u00 0

Het Hasseltse advocatenkoppel Marc S. en Malu M. met expertise in vreemdelingenrecht is aangehouden en moet naar de cel. Fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen luidt het officieel. Alleen komen insiders allesbehalve uit de lucht gevallen. "Iedereen wist dit. Hun werkwijze was publiek geheim, maar welke asielzoeker durft klacht in te dienen?"

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen