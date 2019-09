Exclusief voor abonnees "Adele brengt dit jaar nog nieuwe muziek" 06 september 2019

00u00 0

Het lijkt erop dat fans niet lang meer hoeven te wachten op nieuwe muziek van Adele. De 31-jarige Britse zangeres is volop bezig aan een nieuw album en haalt daarvoor inspiratie uit haar relatiebreuk, zeggen ingewijden tegen het Amerikaanse magazine 'PEOPLE'. "Dat zal hoogstwaarschijnlijk later dit jaar nog gebeuren", vertelt een bron dicht bij de zangeres. "Ze vertelt op het album over hoe moeilijk het laatste jaar geweest is. In het verleden heeft ze al verteld hoe nieuwe muziek voor haar als therapie is. En je kan echt zien dat ze klaar is om dat te delen met haar fans."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis