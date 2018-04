"Actua en sport bekijk ik live" BV kijkt TV | JOE-presentator SVEN ORNELIS (44) 07 april 2018

00u00 0

"Het 'VTM NIEUWS' is voor mij dagelijkse kost, en daarna prik ik door naar Canvas voor 'Terzake' of 'De afspraak'. Ik vind het boeiende televisie en durf me op Twitter weleens te mengen in de discussie. Afgezien van actua is voetbal het enige wat ik nog live meepik. Ik ben opgegroeid in Knesselare, maar geboren in Brugge en ik ben een Club-supporter in hart en nieren."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN