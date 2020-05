Exclusief voor abonnees "Absurd dat koppel niet samen pantoffels mag komen kopen" Schoenen Torfs 16 mei 2020

00u00 0

Van een overrompeling was de voorbije week geen sprake bij de 80 winkels van Schoenen Torfs, maar de omzet was wél beter dan in dezelfde week vorig jaar. "De klanten die langskwamen, kwamen om te kopen", zegt CEO Wouter Torfs (62). "Ze waren duidelijk heel blij dat we weer open waren. Zo zag je heel wat mama's die voor hun kinderen sandalen kwamen kopen - daar wil je toch wat advies bij. In de winkels aan de rand van de stad was het drukker dan in het stadscentrum en de shoppingcentra. Mensen voelen zich daar veiliger."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen