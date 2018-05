"Abnormaal" lek in kerncentrale Doel 1 03 mei 2018

In de kerncentrale Doel 1 is vorige week een lek ontstaan in een leiding die rechtstreeks aansluit op de kernreactor. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in ons land. Kernwaakhond FANC bestempelt het incident echter als onschuldig. "Er was nooit gevaar voor de volksgezondheid of voor de werking van de kerncentrale." "Het ging om een klein lek, een speldenkop groot, in een koelleiding die gebruikt wordt in noodsituaties", zegt ook Nele Scheerlinck, de woordvoerder van uitbater Engie Electrabel. "Maar omdat de druk in de leiding zo hoog is, zorgde dit lek er toch voor dat er een paar liter water per uur kon ontsnappen in het nucleaire gedeelte van de centrale. Intussen ligt de reactor stil, om het lek te repareren."

