Exclusief voor abonnees 'Aanval Froome' column | Wuyts 23 mei 2020

00u00 0

De ware Froome is opgestaan. De studentikoze slungel heeft zijn gelikte hoffelijkheid afgelegd en resoluut voor de controverse gekozen. "Ik sluit een vroegtijdige overgang naar een ander team niet uit." Een splinterbom die paniek moet zaaien. Totaal verrassend valt die niet. Achter de veren van de uitgemergelde kraanvogel gaat veel langer een havik schuil. Froome is leep, Froome is inhalig. Hij wil gezien zijn status alleenheerschappij. Ondanks Bernal, ondanks Thomas. Vier Tours, een Giro, een Vuelta en een jaarsalaris van 4,5 miljoen, zoveel status kan Ineos toch niet negeren? Froome beseft heus dat zijn orgelpunt niet veraf is, maar speelt bewust het spel van de ongenaakbaarheid. "Ik ben sterker dan voorheen." Klinkt surrealistisch uit de mond van een mens van 35, wiens gelijmde botten kraken van de osteoporose. Een coronavuistje van een collega en hij breekt. Spreekt voor zich dat Bernal hem in alle geledingen overtreft. Froome herinnert zich maar al te goed dat hij ondanks psychologische terreur Thomas in de Tour van 2018 niet klein kreeg. Toch speelt Froome hoog spel. De tijd dringt. Hij is namelijk einde contract. Vermits Ineos niet aandringt, moet hij de keel openzetten. De veronderstellingen wijzen naar Bahrein en het Afrikaanse NTT. "Wij focussen op Poels, Landa en Bilbao", houden de olieboorders de boot af. "Kunnen wij hem betalen? Dat weten we niet", spreekt Bjarne Riis namens NTT. Kan iemand ons bevestigen of Riis recent een patent op de waarheid nam? Met 30 renners zit NTT overigens al eivol. Dan maar bij het team UAE proberen. Ik kan me niet voorstellen dat sterke man Joxean Matxin de weg van hypertalent Pogacar barricadeert.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen