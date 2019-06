Exclusief voor abonnees "Aanslag met wagen? Hij heeft niet eens een wagen" 28 juni 2019

De man die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben gepland tegen de Amerikaanse ambassade in Brussel, blijft nog minstens een maand in de cel. De antiterreureenheden van de federale politie arresteerden de 22-jarige M.G. afgelopen weekend. Verschillende media spraken over een aanval met een wagen. Die optie veegden zijn advocaten van tafel. "Hij heeft geen auto en er zijn geen documenten die erop wijzen dat hij een auto had gehuurd. Explosieven of wapens zijn er bij de huiszoekingen ook niet gevonden." Volgens zijn advocaten vertoont M.G. ook geen tekenen van radicalisering. Ze hebben weliswaar nog niet om zijn vrijlating gevraagd. "Daarvoor is het nog te vroeg. Onze cliënt heeft momenteel geen officieel adres. Er lopen ook nog een aantal onderzoeksdaden en we gaan zelf nog een aantal onderzoeksdaden vragen. Bovendien wordt hij volgende week al opnieuw verhoord." (WHW)

