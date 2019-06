Exclusief voor abonnees 'Aangename' cel voor minderjarige onruststokers 27 juni 2019

00u00 0

Minderjarigen die tijdelijk in een Genkse politiecel belanden, kunnen dat voortaan in een 'aangename' omgeving doen. Een artiest van het collectief Treepack heeft daarvoor in de jongerencel enkele panoramische muurschilderingen aangebracht. "We hopen zo een rustgevende ruimte te creëren voor de jongeren", zegt Marleen Smeyers van de politiezone CARMA. Volgens de wet mag een minderjarige niet zomaar in een cel opgesloten worden. De politie spreekt daarom over een toezichtlokaal of -kamer. Maar omdat die nog altijd als een cel aanvoelt, besloten ze bij de politiezone om er een kunstenaar op los te laten. "Het werd een landschap in natuurlijke tinten, met verwijzingen naar Genk", zegt woordvoerster Marleen Smeyers. "De ruimte lijkt nu wat groter, is kleurrijker en spreekt tot de verbeelding. We hopen zo een plaats te creëren waar de minderjarige tot rust kan komen na de feiten, en tijdens de stresserende ervaring van de vrijheidsbeneming." (MMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis