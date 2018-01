...Aalst voor carnaval 24 januari 2018

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ziet het niet zitten dat het dreigingsniveau verlaagd wordt voor Aalst carnaval en vraagt een uitzondering aan. "Met meer dan 80.000 toeschouwers willen wij geen enkel veiligheidsrisico lopen. Daarom zal ik het OCAD, zoals de procedure het voorschrijft, om een bijzondere veiligheidsscreening verzoeken die specifiek op carnaval is gericht. Indien nodig, kunnen de extra veiligheidsmaatregelen behouden blijven. Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) blijft in elk geval van kracht. De voorbije jaren is Aalst carnaval, ondanks toegenomen terreurdreiging, steeds in opperbeste sfeer verlopen en werd de veiligheid 100% gegarandeerd. Het is absoluut de bedoeling om die veilige situatie ook voor de komende edities te behouden", zegt D'Haese. Hij wil een beroep blijven doen op de bijstand van de federale politie en een politieheli tijdens het event. Ook de betonblokken zullen dit jaar op strategische locaties geplaatst worden. (RLA)

