Exclusief voor abonnees "900 euro of we mochten suite niet in" Koppel op huwelijksreis 24 september 2019

Geen coupe champagne of hartvormige chocolaatjes als verwelkoming, maar een extra factuur van 900 euro. Dat kregen Tessa Smits (31) en haar man Dennis Dons (34) uit het Antwerpse Kessel gistermiddag voorgeschoteld toen ze aankwamen in het Turkse hotel waar ze hun huwelijksreis doorbrengen. Die hebben ze geboekt via Neckermann, een dochterbedrijf van Thomas Cook. "We hádden al 1.800 euro betaald. Maar het hotel stelde ons voor de keuze: betalen, of we kregen de sleutel van onze huwelijkssuite niet." Ook 10.000 andere Belgen zitten momenteel nog met Thomas Cook en Neckermann in het buitenland. Volgens een woordvoerster van Thomas Cook België kan hun reis "verlopen zoals gepland".