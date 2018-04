"90% van de insecten is onschadelijk voor ons" 12 april 2018

De meeste mensen krijgen onmiddellijk rillingen van kleine kriebelbeestjes in hun tuin of huis, maar de Nederlandse schrijfster Suze Peters is er net door gefascineerd. In 'Plaagdierboek' verdiept ze zich in de fascinerende wereld van insecten, maar ook 'knuffelbaar' ongedierte zoals mollen, konijnen en ratten. Veertien mensen uit de praktijk komen aan het woord. Van een biologische rozenkweker tot een slakkenman, van een pesticide-expert tot een wetenschapper die vertelt over eten van insecten. "Maar ook een fobiepsycholoog over angst voor insecten. Wist je dat 90 procent van de insecten onschadelijk voor ons is?" Een mierenplaag in een achtertuin blijft natuurlijk vervelend, maar toch pleit de schrijfster voor 'koesteren in plaats van vertrappen' en om hooguit voor ecologische bestrijding te kiezen. "Blijf weg van de gifspuit. Neem de bladluis. Als je twee weken wacht, zijn de natuurlijke vijanden van de bladluis er en doen die beestjes hun werk." (ND)

