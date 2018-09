"90% kans" GP Quebec in 2019? 06 september 2018

Het contract met de stad Quebec loopt dit jaar af, wat betekent dat het niet zeker is dat er volgend jaar nog een GP komt. Een afgevaardigde van het stadsbestuur liet weten dat het "90% zeker is dat er in 2019 een wedstrijd zal zijn". De onderhandelingen tussen organisatie en stad lopen vlot, maar het zou maar gaan om een contract voor één jaar. Met Montreal is er nog een deal voor 2019. Voor beide wedstrijden samen heeft de organisatie een budget van 6,5 miljoen euro. Vooral de kosten voor transport (vliegtuigtickets) en voor verblijf lopen hoog op. (BA)