€ 9,1 miljoen voor Vlaamse overheid door sjoemelende truckers 08 augustus 2018

In ruim twee jaar tijd heeft de Vlaamse overheid al 9,1 miljoen euro in kas gekregen door boetes rond de kilometerheffing bij vrachtwagens. In totaal werden 9.934 boetes geïnd. Nog eens 15.558 boetes staan open, zo blijkt uit cijfers van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Het geld wordt het makkelijkst geïnd bij Zwitserse chauffeurs en het moeilijkst bij Bosnische. Van de Belgische chauffeurs betaalt één op de drie meteen zijn boete. Die ligt tussen de 100 en 1.000 euro voor wie de tolteller - de 'On Board Unit' - niet heeft, niet heeft aanstaan of op andere wijze fraudeert.