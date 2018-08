€88,1 miljoen Brazilianen kopen aandelen AB InBev bij 21 augustus 2018

Het vertrouwen van de Braziliaanse referentie-aandeelhouders in AB InBev is groot. De recente dagen hebben zij via hun holding BRC ruim 1,02 miljoen aandelen bijgekocht van de brouwer, goed voor een investering van 88,1 miljoen euro. Achter de holding BRC gaan steenrijke Brazilianen als Paulo Alberto Lemann, Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira en Alexandre Behring schuil. Zij maken ook deel uit van de raad van bestuur. De aankoop ondersteunt de koers van de brouwer. Die stond opnieuw onder druk nadat AB InBev in de VS tijdens het tweede kwartaal weer marktaandeel inleverde en er de verkoop zag afnemen.

