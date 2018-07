'74 2-2 '94 3-2 Het land danst dan toch Het land wanhoopt '48 0-1 '52 0-2 '69 1-2 03 juli 2018

00u00 0

Wenende kinderen. Ouders die beginnen te zoeken naar woorden van troost. Want 0-2 achter. Tegen godbetert Japan. Tot minuut 69. De eerste treffer doet het geloof bij alle 11 miljoen Belgische supporters heropleven. Vuisten gaan de lucht in. Aanmoedigingen, van hier tot in Rostov. Met succes. In 25 zotte minuten zetten de Rode Duivels het land aan het dansen. En vrijdagavond? Tijd voor de samba, toch?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN