"70 kilometer koers en dan: wachten"

Benoot (19de) 01 juli 2019

00u00 0

Ook Tiesj Benoot zag zijn BK eindigen na de grote lussen door de Zwalmstreek. "Op Padde- en Lippenhovestraat maakten we echt koers. Eén ronde meer daar en we waren weggereden, denk ik. Maar in de finale liep alles onvermijdelijk terug samen. Eigenlijk was het zwaarste deel van dit BK na anderhalf uur voorbij: 70 kilometer oorlog en dan wachten tot de finish. Leg het parcours in omgekeerde richting af en je krijgt een heel ander verhaal. Nooit eerder reed ik zó'n makkelijk BK. Ik voelde me nog goed op het einde, maar moest té veel risico's nemen om vooraan te blijven in de spurt. Dus heb ik wijselijk even geremd in het vooruitzicht van de Tour. Ik heb wel genoten, met al die fans in eigen Gent hier. Echt de max!" (JDK/BA)

