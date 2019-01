€7 miljoen betaalt Eli Lilly voor biotechbedrijf 08 januari 2019

Amper zeven dagen ver in het nieuwe jaar en de farmasector kan al een nieuwe miljardendeal laten optekenen. De Amerikaanse farmagigant Eli Lilly telt 8 miljard dollar (7 miljard euro) in cash neer voor de overname van Loxo Oncology. Dat is een jong biofarmabedrijf uit Connecticut dat gespecialiseerd is in geneesmiddelen voor de behandeling van kankers. Het bod, 235 dollar per aandeel, ligt 68% hoger dan de prijs van het aandeel Loxo bij sluiting van de beurs vorige week. Het is de grootste overname van Eli Lilly in het domein van kankerbehandeling. Vorige week betaalde Bristol-Myers Squibb al 74 miljard dollar (zowat 65 miljard euro) voor Celgene, meteen de duurste deal ooit in de biotechsector.

