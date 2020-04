Exclusief voor abonnees "65-plussers in lockdown tot volgende lente" Exitscenario 21 april 2020

Bij het afbouwen van de lockdown kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen verschillende leeftijdsgroepen. Dergelijke scenario's worden momenteel bestudeerd, zegt viroloog-epidemioloog Anne-Mieke Vandamme (KU Leuven). "Het sterftecijfer varieert enorm naargelang de leeftijd. De mensen die een grotere kans hebben om te sterven, moet je maximaal beschermen. Voor de anderen kan je de maatregelen versoepelen. Je zou de ouderen bijvoorbeeld in lockdown kunnen houden tot de herfst, wanneer er hopelijk een medicijn is. Of tot de volgende lente, wanneer er hopelijk een vaccin is. Alle mensen die jonger zijn dan 65, zou je beetje bij beetje sneller kunnen 'loslaten', over de volgende paar maanden al. Zo hou je de economie draaiende." (LVB)

