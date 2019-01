"65 kilo kwijt en naar 10 eetfestijnen per weekend" Wat Prins Carnaval niet lijden kan 28 januari 2019

Wat een Prins Carnaval niet lijden kan. Bart De Meyst mocht afgelopen weekend in de Florahallen in Aalst zijn eretitel en scepter in ontvangst nemen voor 4.650 toeschouwers, maar het was een loodzware campagne. De Meyst moest de afgelopen maanden immers zo'n 10 eetfestijnen per weekend afschuimen, terwijl hij uitgerekend 65 kilo was afgevallen na een maag- en darmoperatie en het plaatsen van een gastric bypass. "Niet evident", lacht de 'Oilsjteneer'. "Vooral omdat je met wat kilo's meer toch een hoger teddybeergehalte hebt - dat kan nooit kwaad." Maar De Meyst had zijn kwijtgespeelde kilo's niet nodig om publiek en jury te overtuigen. Op 3, 4 en 5 maart mag hij drie dagen over Aalst regeren. "Dan mag de riem er zéker even af. (lacht)" (RLA)

