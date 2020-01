Exclusief voor abonnees "600.000 euro kán, dankzij topafwerking" JOUW HUIS GESCHAT | Driegevelwoning in Beveren 18 januari 2020

De eigenaars: Evelien Van Gasse, Michel Van Holsbeke (beiden 31), Stan (2 maanden) en Noah (4)

De woning: De bewoner bouwde het huis zelf. Hij legde de eerste steen in februari 2015 en het gezin verhuisde op 1 september 2019. De bewoonbare oppervlakte van zowat 250 m² is verdeeld over vier niveaus. De kinderen hebben elk hun slaapkamer en delen een badkamer, de ouders beschikken op hun verdieping ook over een badkamer en dressing.

Locatie: Beveren (Oost-Vlaanderen)

Budget: 240.000 geleend voor de grond en de bouw en +/- 100.000 euro eigen inbreng

